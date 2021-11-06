Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün resmi açılışı yapılan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ilk türbininin devreye alındığı 19 Mayıs 2020'den bugüne kadar yaklaşık 4 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirerek ekonomiye 2,6 milyar liralık katkı sağladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, şehirlerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu ile 21 atık su tesisini hizmete açtıklarını belirtti.

"Bu yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yıllık yaklaşık 3 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet şehirlerimize bu hizmetleri getirmeseydik 2020 ve 2021 yıllarında 44 ilimiz kısmen veya tamamen susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekti." diyen Erdoğan, ülke genelinde 90 ayrı projeyle 18 milyon nüfusa, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyu sağlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, son 19 yılda sel baskınlarına karşı kurulan taşkın koruma tesislerinin yarısını, yani 5 bin 140 tesisi hizmete sunduklarına dikkati çekerek "Amacımız her bir vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak, bereketli topraklarımızı suyla buluşturmak, su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu doğrultuda düzenlenen Su Şurası'nın sonuç belgesini 21 Ekim'de kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, böylelikle su ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri belirleyerek suyun geleceğini planlandıklarını ve yol haritasını oluşturduklarını belirtti.

Erdoğan, gelecek dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapmaya, suyun gücünü milletle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışı yapılan Ilısu'nun su ve enerji yatırımı olmanın yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak yapısal dönüşüm boyutunun da bulunduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında inşaat çalışmaları yanında çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras konularında pek çok yatırımı hayata geçirdik. En çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bugün buraya Kültür ve Turizm Bakanı'mı da yanıma alarak geldim. Çünkü istiyorum ki o bütün kültürel değişimi yerinde izleyelim ve artık burası turistlerin uğrak yeri olsun. Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri, Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulu onayıyla başarıyla taşıyarak yeni yerlerine yerleştirdik. Bu eserlerden Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızk Camisi ve Eyyubi Camisi tek parça, Orta Kapı ise üç parça halinde Hasankeyf Kültürel Park alanına nakledilmiştir. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi de yürümüyor."

Ayrıca kısmen taşınan veya yerinde koruma altına alınan eserlerin de bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yeni Hasankeyf ilçemizi bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil, bahçeli, teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Ey PKK'nın yan kolu HDP, sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz dertli, biz sizlere aşığız aşık. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik." diye konuştu.

"Projenin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet konağı, belediye, emniyet, jandarma binaları, devlet hastanesi, kütüphane, spor salonu, müze, yüksekokul, arıtma tesisi, cami ve okul gibi kamu hizmet birimlerinin de tamamlanarak hizmete alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Burada benim Kürt kardeşlerim var. Kürt kardeşlerimizi biz ihmal edemezdik, etmedik ve onlara da bu eserleri kazandırdık. Bölgedeki yolları da daha yüksek standartlı bir şekilde yeniden yaptık. Yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, baraj inşaatı, yol inşaatları ve diğer harcamalarıyla birlikte projenin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı buldu. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem enerji üretecek hem de 1 milyon dekar araziyi sulayabileceğiz. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, geçen yılın 19 Mayıs'ından bugüne kadar yaklaşık 4 milyar kilovat saat enerji üretimi gerçekleştirerek ekonomimize 2,6 milyar lira katkı sağladı. Bu muhteşem, görkemli tesisin bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Konuşmasında "Biz AK Parti'yiz, biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Gürcü'süyle, bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşımızı ayrım yapmadan Allah için seviyoruz." diyen Erdoğan, Haziran 2023'te yapılacak seçimlere birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde girme ve bu bölgelerde seçimden büyük bir zaferle çıkma temennisinde bulundu.

Notlar

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski Orman ve Su İşleri Bakanı, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

(Bitti)

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