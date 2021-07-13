Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu"

Son dakika haberleri... TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın sunumu TBMM - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu"