Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu"
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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın sunumu TBMM - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu"

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın sunumu TBMM - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu"

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: 'Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu'
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: 'Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu'
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: 'Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu'
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: 'Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "Müsilaj meselesi, mavi vatan denizlerimizde son dönemde gördüğümüz bir kabustu" - Haberler
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