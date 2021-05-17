Düşerek hayatını kaybeden yamaç paraşütçüsünün cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düşerek hayatını kaybeden yamaç paraşütçüsünün cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan, yamaç paraşütüyle atlayış yaparken yaşamını yitiren Muammer Yolcu'nun cenazesi defnedildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan, yamaç paraşütüyle atlayış yaparken yaşamını yitiren Muammer Yolcu'nun cenazesi defnedildi.

Yolcu'nun naaşı Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Orhangazi İlçe Mezarlığında akşam gerçekleştirilen törene, Yolcu'nun eşi Büşra, babası Alibey ve annesi Kudret Yolcu ile Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

Yolcu'nun yakınları törende gözyaşı döktü.

Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Orhangazi'de kuru yemiş işletmesi bulunan amatör yamaç paraşütü sporcusu, evli ve bir çocuk babası Muammer Yolcu (37), dün öğleden sonra, ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı'ndan atlayışından sonra gözden kaybolmuştu.

Jandarma, AFAD, AKUT, NAK ve BAKUT ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında gece saatlerinde Yenisölöz Mahallesi Eğrenti Tüzü mevkisinde Yolcu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Düşerek hayatını kaybeden yamaç paraşütçüsünün cenazesi toprağa verildi
Düşerek hayatını kaybeden yamaç paraşütçüsünün cenazesi toprağa verildi
Düşerek hayatını kaybeden yamaç paraşütçüsünün cenazesi toprağa verildi
Düşerek hayatını kaybeden yamaç paraşütçüsünün cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Son dakika... Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Kamyondaki yükün fazla olduğunu biliyordum
Son dakika... Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Kamyondaki yükün fazla olduğunu biliyordum
Paraşütle dağdan atlayan adam, olumsuz hava koşulları nedeniyle gözden kayboldu
Paraşütle dağdan atlayan adam, olumsuz hava koşulları nedeniyle gözden kayboldu
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düşerek hayatını kaybeden yamaç paraşütçüsünün cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 21:29:13. #1.11#

title