Son dakika haberi! Başkan Mehmet Yaka, Karapınar'da yapılan kamu yatırımlarını anlattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ilçede gezdirerek bilgi verdi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ilçede gezdirerek bilgi verdi.

Karapınar'ın büyük gelişme içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Yaka, ilçede, hükümet ve büyükşehir belediyesinin devam eden ve tamamlanan yatırımlarını anlattı.

Hep birlikte daha güzel günlere ulaşmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Yaka, şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluş başkanlarımız ile birlikte yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek istişarelerde bulunuyoruz. Çalışmalarımız gelecek günlerde de alt yapı, üst yapı, geri dönüşüm ve bakanlıklarımızın çalışmaları hızla devam edecektir. Yapılan yatırımlar ilçemizi adına çok önemlidir. Hizmetlerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz