Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Kıran: Ermenistan'ın taahhütlerine uyması son derece önemli

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ermenistan tarafının bölgede barışı teşvik edici şekilde yaklaşması, özellikle Karabağ'da ateşkesin temini konusunda taahhütlerine uyması son derece önemli. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansa katıldı. Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde söylenecek her söz gereksiz. Biz ilişkilerden bahsederken hep sahadaki birlikteliğimizin, dayanışmamızın somut örneklerini görürüz. Buraya TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geliyorum. Sabah komisyonumuzda Şuşa Beyannamesi'nin bir uluslararası anlaşma niteliğinde kayda geçirilmesi ve bütün parlamentomuzda milletimizin ortak sesi olarak, tüm siyasi partilerin aynı yöne baktığı parlamento gündemimizin önemli bir parçası olduğunu gördük. Oradaki her bir parlamenterlerimizin çok büyük bir heyecanı paylaştığını gözlemledik. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile ilgili bir toplantıya geldiğimizde, o gün bizim için farklı bir heyecanı yaşadığımız bir zaman dilimi oluyor" dedi.

Büyükelçi Memmedov da Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını söyleyerek, "Dünyada kardeş olan halklar çok; ancak Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde olan devlet yoktur; bu tek örnektir. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bölgeye sulh getirdi. Ortak işlerimiz ile hiçbir devlete tehdit yaratmadık. Zor dönemler oldu, zor dönemlerde hiçbir zaman Türkiye Azerbaycan'ı yalnız bırakmadı. Meclis'te Şuşa Beyannamesi çok önemli. Türkiye artık çok büyük bir devlettir. Türkiye'nin büyük olması Azerbaycan'ın büyük olmasıdır, Azerbaycan'ın büyük olması Türkiye'nin büyük olmasıdır" dedi.