Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Ankara'da 6 spor tesisinin açılış törenine katıldı

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da 6 spor tesisinin toplu açılış törenine katıldı.

Altındağ ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Beşikkaya Spor Merkezi, Battalgazi Yüzme Havuzu, Yıldıztepe Spor Merkezi, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, Mavi Vatan Yüzme Havuzu ve Örnek Eğitim Kültür Spor Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Gurur vesilesi olan açılışlarımızla sizlerle birlikteyiz. Bu güzel ilçemizin gücüne güç katmak, bu anlamda gençlere umut vermek, bu umudu büyütmek adına buradayız. Türkiye'nin dört bir yanında inci tanesi gibi her gün yükselttiğimiz tesislerimizden 6 tanesini daha halkımıza, milletimize kazandırmak için huzurunuzdayız. Ülkemizi baştan başa sarmalayan bu tesislerimizin her biri, yüzümüzün akıdır. Bu yatırımlar milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere yola devam eden bir gönül insanının, bir dava adamının önderliğinde ülkenin dört bir yanında gerçekleşen devrimin adıdır."

Bir milletvekilinin kendilerine bütçe komisyon görüşmelerinde yaptığı eleştiriyi hatırlatan Kasapoğlu, "Bu tesislerden bahsederken aklıma şu geliyor, bu yıl parlamentoda bakanlık bütçesi görüşülürken bir milletvekili, 'İnsan tesis yapmakla övünür mü?' demişti. Bizleri bu tesisleri anlattığımız için eleştirmişti. Aklıma geldikçe bu ifade beni hem üzüyor hem de güldürüyor. Bizler elbette bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Altındağ Belediyemizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla emek harcayarak, gece gündüz çalışarak millet için açtığımız eserleri hizmete sunduk. Bu eserlerle elbette gurur duyacağız. Türkiye, Avrupa'nın en genç, en modern, en nitelikli tesislerine sahipken, bunlarla gurur duymuyorsanız, sizin zihniyetinizde de bakış açınızda da sorun var demektir." şeklinde konuştu.

Ülkesini seven herkesin Türkiye'nin sevinçlerine vesile olan her şeyle gurur duyması gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, "Bu tesislerde Mete Gazoz'lar, Busenaz'lar ve bu milletin övüncü olan şanlı bayrağımızı dalgalandıran birbirinden kıymetli sporcular yetişti. Bu yüzden gurur duyacağız. Bu tesislere bakıp sadece bir binayı görüyorsanız, bakış açınızı, zihniyetinizi değiştirmeniz lazım. Bu yatırımların her biriyle iftihar ediyoruz, iftihar etmeye de devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı başta bu ülkenin gençleri olmak üzere tüm halkımız için seferber etmeye, 7/24 milletimizin emrine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılan gençlik merkezlerini, genç ofislerini, gençlik kamplarını, yurtları gençlerin hizmetine sunduklarını vurgulayan Kasapoğlu, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tesis yatırımlarını yaptıklarının altını çizdi.

Ankara'da açılan ve açılacak spor tesislerinden bahseden Kasapoğlu, "Ankara'da, Altındağ'da yeni Mete'ler yetiştireceğiz. Ankara'mızı da Türkiye'mizi de hizmetlerimizle, tesislerimizle, modern çalışmalarımızla ilmek ilmek örmeye, dokumaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her alanda sesini yükseltmeye devam edeceğiz. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı'mızla Afrika'daydık. Afrika'ya kardeş olarak gidiyoruz, aynı şekilde de karşılık buluyoruz. Başkaları gibi hırsla, yağmalama dürtüsüyle değil, kardeş olarak gidiyoruz. Dünyanın dört bir yanında gönül bağlarını kurmaya devam ederken, diğer yandan da mazlumların hukukuna sahip çıkarak dünyanın beşten büyük olduğunu haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Biz gençlerimize güveniyoruz"

2022'yi gençlik yılı ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz gençlerimize güveniyoruz, onlara olan ümidimizi her daim diri ve güçlü tutuyoruz. Gençlerimiz gözümüzün nurudur. Gençleri tanımayan, onların gücünden, potansiyelinden habersizdir. Mete Gazoz bize Tokyo'da tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Mete bugün kardeşleri için, gençler için önemli bir yol açmıştır. Kendisinin adını taşıyacak bu tesislerde nice evladımız Mete'den aldığı ilhamla daha aydınlık yarınlara yürüyecektir."

Gençlerle yürümekten büyük heyecan duyduklarını anlatan Kasapoğlu, "AK Parti'den önce haftada 2 gün sıcak su verilen pek çok hizmetten mahrum olan yurtları tarihe gömdük. Ülkemizin gençlerine bunu reva gören zihniyeti de tarihe gömdük. Tüm imkanlarıyla modern yurtlarımız bugün gençlerimizin yuvası oldu. Milletimizden aldığımız güçle 2023'te Türkiye'yi tekrar, bir kez daha şaha kaldıracağız. Manipülasyonlara, kurgulara, aldatmacalara asla geçit vermeyeceğiz. Birlikte başaracağız. Bu güzide tesisleri Ankara'ya ve Altındağ'a hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, yapılan yatırımlarla Ankara'nın her yerinde bütün gençlerin spor imkanına ulaşabildiğini dile getirirken, Ankara Valisi Vasip Şahin ise açılan tesislerin başkente ve Altındağ'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da yeni tesisler açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, ilçede gerçekleştirilen spor organizasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.