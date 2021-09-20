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Son dakika haberi: Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz (3)

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz (3)

Son dakika haberi: BAKAN GÜL, GEMLİK'TEAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gemlik Adliyesi, Celal Bayar Anıtı ve MHP Gemlik İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

BAKAN GÜL, GEMLİK'TE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gemlik Adliyesi, Celal Bayar Anıtı ve MHP Gemlik İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Gül, "Cumhur İttifakı, bu milletin birlik beraberliği ve bekası üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Öyle alelade seçim ittifakı değildir. İttifakın paydaşları olan AK Parti ve MHP'nin önceliği de, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğüdür. Gemlik'i ziyaret ettik. Güzel bir ilçe, yeni yapılan adliye binası da, Gemlik'e ayrı değer kattı. Önemli bir proje gerçekleştirdik, adliye binamız da Gemlik'e hayırlı olsun" dedi.

Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),


Son dakika haberi: Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz (3)

Son dakika haberi: Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz (3)

Son dakika haberi: Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz (3)

Son dakika haberi: Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz (3)

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri
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