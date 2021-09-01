Son dakika haberi... Babasıyla 1 saat polisten kaçan çocuk, annesinin şefkatli kollarına sığındı
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Son dakika haberi... Babasıyla 1 saat polisten kaçan çocuk, annesinin şefkatli kollarına sığındı

Son dakika haberi... Babasıyla 1 saat polisten kaçan çocuk, annesinin şefkatli kollarına sığındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Denizli'de şüpheli olarak değerlendirilen aracı durdurmak isteyen polis ekipleri aksiyon filmlerini aratmayan anlar yaşadı.

Denizli'de şüpheli olarak değerlendirilen aracı durdurmak isteyen polis ekipleri aksiyon filmlerini aratmayan anlar yaşadı. 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün yanındaki oğlu, annesini gördüğü an sarılarak ağlamaya başladı.

Denizli'de şüpheli araç olarak anons edilen 15 TA 413 plakalı araca Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde rastlayan polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Defalarca 'dur' ihtarına uymayan araç ile aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca anları başladı. İlk olarak Fatih Mahallesi ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen sürücü, başarılı olamayınca Honaz ilçesine doğru gitmeye başladı. Bu anlarda polis ekipleri ise bir an olsun aracın peşini bırakmadı. Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekiplerine bilgi verilmesi üzerine ilçeye giriş kapatıldı. Bu sefer şüpheli sürücü dar yolları kullanarak Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ne doğru kaçtı. Ekiplerin adım adım durum bilgisi aktarmasıyla Pınarkent Mahallesi'nde muhtemel gidebileceği noktalar da kapatıldı.

Oğlunun canını hiçe saydı

Peşinden takip eden polisi bir türlü atlatamayan şüpheli araç sürücüsü bu sefer Ankara karayolu üzerinde kaçmaya başladı. Bölge Trafik Denetleme Şube ekiplerine bilgi verilmesi üzerine yol tamamen trafiğe kapatıldı. Daha fazla kaçacak yer bulamayan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Aracın etrafını saran polis ekipleri içeride oturan çocuğu görünce hayrete düştü. 50 kilometrelik kovalamacada hem kendi canını hem oğlunun canını hiçe sayması şaşkınlık oluşturdu. Korkan çocuğu polis ekipleri bir yandan sakinleştirmek isterken bir yandan da annesine bilgi verildi.

Yaklaşık 50 kilometre kaçan Mesut Eraslan'ın ehliyeti olmadığı ve bu nedenle kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından çağrılan Anne ile oğlu T.E.E.'nin sarılma anları görüntülere yansıdı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kuralları hiçe sayan ehliyetsiz sürücü Mesut Eraslan'a yaklaşık 20 bin TL ceza kesilerek gözaltına alındı. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Babasıyla 1 saat polisten kaçan çocuk, annesinin şefkatli kollarına sığındı
Son dakika haberi... Babasıyla 1 saat polisten kaçan çocuk, annesinin şefkatli kollarına sığındı
Son dakika haberi... Babasıyla 1 saat polisten kaçan çocuk, annesinin şefkatli kollarına sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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