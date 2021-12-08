Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen korkunç olay, duyanların tüylerini ürpertmişti. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesmişti.

"DECCAL'İ VURDUM" DİYE BAĞIRDI

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırmıştı. Ardından satırı da gencin göğsünün üzerine bırakmıştı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aramış, ihbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına almıştı.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'yi sarsan cinayete ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirdi.

ŞÜPHELİYE BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KONULMUŞ

Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi. Şüpheliye, 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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