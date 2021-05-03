Son dakika haberi | Ankara'da özel bir hastane yönetiminden doğaseverlere plaket
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Son dakika haberi | Ankara'da özel bir hastane yönetiminden doğaseverlere plaket

Son dakika haberi | Ankara'da özel bir hastane yönetiminden doğaseverlere plaket
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel bir hastane yönetimi, ilçede gönüllülük esasıyla doğaya katkı verenleri plaket ile ödüllendirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel bir hastane yönetimi, ilçede gönüllülük esasıyla doğaya katkı verenleri plaket ile ödüllendirdi.

Çubuk'ta hizmet veren özel bir hastane tarafından düzenlenen programda, hastanenin yönetim kurulu üyeleri Dr. Oğuzhan ve eczacı kardeşi Tunahan Zengin, ilçede yaklaşık 5 yıldır gönüllü olarak yaban ağaçlarının bakımını yaparak aşılayan emekli öğretmen Mustafa Orhan, 5 yıldır binlerce çeşitli fidanı toprakla buluşturan emekli memur Zekai Erkan ile yaklaşık 10 yıldır ilçede doğal yaşımın korunması için çeşitli çalışmalar yapan Çubuk Doğa Severler Dernek Başkanı Halil Basri Uluğ ile bir araya geldi.

İlk olarak sağlık taramasından geçirilen doğaseverlere plaket verildi.

Hastane yönetimi ayrıca doğaseverlere bir yıl boyunca hastanenin tüm imkanlarından ücretsiz yararlanma imkanı sağlarken, doğa ile ilgili çalışmalara da sponsor olma sözü verdi.

Programda konuşan Dr. Zengin, yaşanabilir temiz bir doğa olmadan sağlığın olmayacağını belirtti.

Yaptıklarıyla tüm ilçe halkına örnek olan doğaseverlere tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ettiklerini ifade eden Zengin, "Sizlerin güzel ilçemizdeki doğayı hem korumanız hem de yeni bir şeyler ilave ederek yarınlara taşıma azminiz takdire şayan. Kıt imkanlarınızla bunları yaparken 7'den 70'e herkese örnek oluyorsunuz." dedi.

Eczacı Zengin de doğaseverlere teşekkür etti.

Çubuk Doğa Severler Dernek Başkanı Uluğ, çalışmalarının takdir edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Çevremizde doğaya ve doğaseverlere sahip çıkan, destek olan sayısı çok azaldı. Bu desteklerinden dolayı genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz." diyen Uluğ, büyük bir şevkle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Plaketle ödüllendirilen doğaseverlerden Mustafa Orhan, onur duyduklarını ifade ederek, "Yaptığım çalışmalarla gurur duydum." diye konuştu.

Zekai Erkan da sağlık çalışanları adına bir hatıra ormanı oluşturmak için çalışmalara başlayacağını belirterek, bu destek ile faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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