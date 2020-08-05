Son dakika haberi... Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki etkisi
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Son dakika haberi... Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki etkisi

Son dakika haberi... Doğada bilinen en güçlü antioksidan kapasitesine sahip Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki etkisi bilimsel çalışma ile ispatlandı.

Son dakika haberi... Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki etkisi
05.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:59

Doğada bilinen en güçlü antioksidan kapasitesine sahip Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki etkisi bilimsel çalışma ile ispatlandı. Bilimsel çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, yapılan çalışmayla Anadolu propolisinin kan şekerini ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede etkili olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, yüksek antioksidan özellikte olan Anadolu propolisi ile ilgili Giresun Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri ve 1 yıl süren çalışmada etanol ve ayrıca glikol ile özütlenen Anadolu propolisinin, anti-diyabetik aktivite gösterip göstermediğinin 'in vivo' koşullarda incelendiğini belirtti.

Çalışmada diyabetik bir gruba hiç propolis verilmediğini kaydeden Kolaylı, sözlerine şöyle devam etti:

Bu grup kontrol grubunu oluşturmuştur. Diğer diyabetik bir grup da ikiye ayrılarak iki farklı propolis özütü verilmiştir. Burada bir gruba yüzde 30'luk Anadolu propolisi içeren damla verilirken, diğerlerine yüzde 15'lik suda çözülebilir Anadolu propolisi içeren damla verilmiştir. Bu gruplara, yüzde 30 ve yüzde 15 özüt içeren propolis damlalardan, 4 hafta boyunca 0.5 mililitre/100 gram olacak şekilde verilmiştir. Kontrol grubu ise hiç propolis almamıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis alan grupların almayan gruba göre kan şekerlerinin daha dengeli olduğu ve karaciğer fonksiyonlarının daha hızlı düzeldiği bulunmuştur. Ayrıca bu etkinin propolis oranı ile doğru orantılı olarak arttığı da tespit edilmiştir. Böylece bu çalışma ile Anadolu propolisinin kan şekerini ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede etkili olduğu ispatlanmıştır."

"Zengin bir arı ürünü"

Propolisin fenolik, flavonoid ve polifenoller açısından oldukça zengin bir arı ürünü olduğunu vurgulayan Kolaylı, "İçeriğinde doğal olarak bulunan antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve birçok kronik hastalıkta görülen semptomların azalmasında etkili olabilir. Propolis, vücut metabolizmasını dengeleyici özellikte olduğu için özellikle diyabet hastalarında kan şekeri regülasyonunu sağlamada destekleyici olarak kullanıldığını gösteren bilimsel çalışmalar var. Biz de bu çalışma ile Anadolu propolisinin anti-diyabetik etkisini ispatlamış olduk" dedi.

"Önemli farklılığı ortaya koymuştur"

Propolis Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı da diyabetli bireylerin yaşam boyu beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Bireylerin, öğünlerde protein, karbonhidrat, yağ dengesini ayarlamalarının yanında, antioksidan açısından zengin olan besinleri de beslenme planlarına eklemeleri, kan şekeri değerlerinin normal aralıkta kalması adına önem taşıdığına dikkati çeken Samancı, şöyle devam etti:

"Kan şekerleri normal seyrettiğinde diyabetin sonucu olarak görülebilecek, akut veya kronik komplikasyonlar da en aza inecektir. Bilimsel çalışmalar özellikle propolisin etanol özütünün, Tip 2 diyabetli bireylerin beslenmesine dahil edildiğinde, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Dünyanın antioksidan açısından en zengin propolisi olan Anadolu propolisi ile yapılan bu çalışma, Anadolu propolisinin güçlü antidiyabetik etkisini ortaya koyması açısından son derece önemli bir çalışma olmuştur. Güçlü antioksidan, antimikrobiyal, antiviral, antienflamatuar etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin, bakteri, mantar, virüs, kanser, diyabet ve diğer birçok kronik hastalığın tedavisinde destek olarak kullanıldığında yararlı olduğunu gösteren çok sayıda araştırma var. Fakat her propolisin vücuttaki yararlılığı aynı değildir. Anadolu coğrafyasındaki endemik bitki örtüsü, diğer coğrafyalara kıyasla 2-3 kat daha zengindir. Dolayısıyla bu coğrafyadan elde edilen arı ürünlerin de biyolojik aktivitesi yani etken madde içeriği daha yüksektir. Bu akademik çalışmalar ile saf Anadolu propolisinin bu önemli farklılığı ortaya konmuştur" sözlerine ekledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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