Son dakika haberi | AMSTERDAM - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili dava
Son dakika gündem haberine göre Hollanda'da, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan üç Rus ve bir Ukraynalı hakkında yürütülen ceza davasında savcıların kapanış mütalaalarını verdiği duruşmalar başladı.
Hollanda'da, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan üç Rus ve bir Ukraynalı hakkında yürütülen ceza davasında savcıların kapanış mütalaalarını verdiği duruşmalar başladı.