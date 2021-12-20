Son dakika haberi | AMSTERDAM - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili dava

Hollanda'da, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan üç Rus ve bir Ukraynalı hakkında yürütülen ceza davasında savcıların kapanış mütalaalarını verdiği duruşmalar başladı.

Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti! Eve alınacak misafirlere de sınırlama getirildi AA - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet