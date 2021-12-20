Son dakika haberi | AMSTERDAM - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili dava - Haberler
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Son dakika haberi | AMSTERDAM - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili dava

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hollanda'da, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan üç Rus ve bir Ukraynalı hakkında yürütülen ceza davasında savcıların kapanış mütalaalarını verdiği duruşmalar başladı.

Hollanda'da, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan üç Rus ve bir Ukraynalı hakkında yürütülen ceza davasında savcıların kapanış mütalaalarını verdiği duruşmalar başladı.

Son dakika haberi | AMSTERDAM - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili dava

Son dakika haberi | AMSTERDAM - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili dava

Son dakika haberi | AMSTERDAM - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili dava

Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti! Eve alınacak misafirlere de sınırlama getirildi

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AA - Son Dakika Haberleri

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