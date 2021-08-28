Son dakika haberi | Akaryakıt krizi yaşanan Lübnan'da benzinlikte çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Akaryakıt krizi yaşanan Lübnan'da benzinlikte çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Akaryakıt krizi yaşanan Lübnan'da benzinlikte çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Akaryakıt krizinin yaşandığı Lübnan'da, güneydeki bir benzin istasyonu önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Akaryakıt krizinin yaşandığı Lübnan'da, güneydeki bir benzin istasyonu önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, güneyde bulunan El-Abbasiye beldesinde bir grup gençle, benzin istasyonunun sahipleri arasında kavga çıktı.

Yumruklarla başlayan kavgada daha sonra bıçak ve silahlar kullanıldı. Yaşanan olay sonucu 5 kişi yaralandı.

Emniyet güçleri yeni bir olay yaşanmasını önlemek için bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın, akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu, azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin kararından sonra akaryakıt fiyatlarına yüzde 66'dan fazla zam yapmıştı. Yeni fiyatlar üzerinden ithal edilen yakıt, 24 Ağustos itibarıyla piyasaya sürülmüştü. Ancak kriz sonucu istasyon önlerindeki uzun kuyruk manzaraları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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