8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
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8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi

8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk, otelin olimpik havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk, otelin olimpik havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ve hala ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre Adana'da yaşayan Güler ailesi, 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı. Daha sonra havuza giden ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali Kemal Güler, amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı. İddiaya göre amca Okan Güler telefonunun şarjını azalması üzerine çocuğu annesi Ayşegül Güler'e bakmasını söyleyerek odasına çıktı.

Bir süre sonra geri dönen amca, yeğeninin olimpik havuzda hareketsiz halde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Kemal Güler'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen anne Ayşegül Güler ve hala Süreyya Güler'in gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve hala çocuğun elbiselerine sarılarak teselli buldu.

Cenazenin Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(Ertuğrul Gün/İHA)

8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
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