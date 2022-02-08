Son dakika haberi | 7 kişinin öldürüldüğü davada 'reddihakim' talebi reddedilince, salonu terk ettiler

KONYA (DHA) - KONYA'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında 7 kez 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istenen Mehmet Altun (33) ile diğer sanıklar 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Öldürülen Dedeoğulları ailesinin avukatları, bulundukları 'reddihakim' talebi kabul edilmeyince salonu terk etti.

Olay, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekipleri tarafından memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp, tutuklandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Mehmet Altun'un sosyal medya hesaplarının, daha önce Konya ve il dışında kaldığı otellerin parasının nasıl ödendiğinin ve bankalardan kullandığı kredilerin sözleşmelerinin incelenmesi için duruşmayı, 19 Nisan'a erteledi.