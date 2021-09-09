Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 3 çocuk annesi Sezen Kaplan'ın (40) yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 3 çocuk annesi Sezen Kaplan'ın (40) yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 7 Ağustos'ta Gökmeydan Kavşağı'nda meydana geldi. Ali G. yönetimindeki 31 GA 100 plakalı otomobil, ekmek aldıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk annesi Sezen Kaplan'a çarptı. Kaplan, yaklaşık 80 metre savrularak feci şekilde can verdi. Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, Ali G. ise gözaltına alındı. Ali G., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Kaplan'a çarpması, talihsiz kadının metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: 3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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