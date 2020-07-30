Son dakika haberi | "12 ildeki 19 orman yangınından 15'i kontrol altında, 3'ü söndürüldü"
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Son dakika haberi | "12 ildeki 19 orman yangınından 15'i kontrol altında, 3'ü söndürüldü"

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 12 ilde meydana gelen 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale Yenice'deki yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Son dakika haberi |
30.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:01

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 12 ilde meydana gelen 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale Yenice'deki yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, İzmir Balçova yangınını, yangın idari yönetim helikopterinden inceleyerek kara birliklerini yönlendirdi. Pakdemirli, "İzmir Torbalı, Manisa Soma, Antalya Manavgat ve Aksu, Hatay Dörtyol, Muğla Marmaris ve Seydikemer, İzmir Aliağa ve Balçova, Konya Beyşehir, Hatay Alahan ve İskenderun, Şırnak, Gaziantep İslahiye ve Balıkesir İvrindi'de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığını; Bursa Kestel ve Gürsü ile Aydın Bozdoğan'daki yangınlarının söndürüldüğünü; Çanakkale Yenice'deki yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini" söyledi.

Bakan Pakdemirli, bugün meydana gelen yangınlara ilişkin son durumun şu şekilde olduğunu açıkladı:

"Konya'da Beyşehir Yeşildağ Orman İşletme Şefliği Dumanlı mevkiinde saat 10.00'da meydana gelen orman yangınına saat 10.25'te ilk müdahale edildi. Yangına 4 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 70 söndürme işçisi ile yangın kontrol altına alındı.

İzmir Akhisar Soma Orman İşletme Şefliği Adilköy mevkiinde saat 13.33'te başlayan orman yangınına saat 13.45'te ilk müdahale yapıldı. 3 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 60 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

İzmir Gaziemir Orman İşletme Şefliği Balçova Barajı mevkiinde saat 16.08'te meydana gelen orman yangınına saat 16.18'te ilk müdahale yapıldı. 10 helikopter, 1 uçak, 53 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 210 söndürme işçisinin müdahale bulunduğu yangını kontrol altına alındı.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Aliağa Orman İşletme Şefliği Petkim içi mevkiinde saat 16.14'te başlayan orman yangınına saat 16.24'te ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 45 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Serinyol Orman İşletme Şefliği Alahan mevkiinde saat 13.50'de meydana gelen orman yangınına saat 14.02'de ilk müdahale yapıldı. 4 helikopter, 1 uçak, 57 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 250 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Kabalı Orman İşletme Şefliği Kızıldam köyü mevkiinde saat 14.04'te meydana gelen orman yangınına saat 14.20'de ilk müdahale yapıldı. 8 helikopter, 2 uçak, 46 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 240 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor."

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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