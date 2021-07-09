Son dakika haberi! 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül AGÜ mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin. Muhakkak fikri hür, vicdanı hür gençler olun. Aklınızı her şeyde daima kullanın. Herkesle diyalog içinde olun." dedi.

Gül, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son zamanlarını yaşadığını, aşı ile bu durumun aşılacağını söyledi.

Çin'den çıkan bir virüsün dünyayı etkisi altına aldığını anlatan Gül, zorluklara alışma ve yeni teknolojilerin de bu virüsle beraber ortaya çıktığını belirtti.

Üniversiteye yeni atanan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'la ilgili değerlendirmede bulunan Gül, "Tabii ki rektörünüze yabancı değildiniz. Daha önce rektör yardımcısıydı. Bildiğiniz bir hocanız. Bu bakımdan sayın Cumhurbaşkanı'na ve YÖK'e teşekkür etmek istiyorum bu üniversitenin geleneğini, misyonunu ve vizyonunun devam etmesine destek vermiş oldular. Üniversitenin içinden ve geleneğini oluşturan birini tercih etmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Gül, AGÜ'nün kendisini ispatlayan bir üniversite olduğunu ve bağımsız kuruluşların üniversitenin başarısını gösteren verileri ortaya koyduğunu vurguladı.

"Kayseri bir eğitim merkezi." diyen Gül, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) başarısını yakından takip ettiğini, yerli aşı çalışmalarının da heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Mezun olan öğrencilerle zaman zaman bir araya geldiğini hatırlatan Gül, tavsiye verdiği öğrencilerle ilgili şunları kaydetti:

"İyi bir insan olun. Her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. Karakterli, düzgün, kişilikli, güvenilir ve emin insan olun. Her şeyin başı bu. Bunun dışındaki yollar sizi mutlu etmez. İkincisi, öğrenmeye devam edeceksiniz. Azimli olun. Karamsar olmayın. Umutlu olun ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Zaman zaman sıkıntılar olabilir. Bu problemler mikro seviyede ya da makro seviyede de olabilir. Bazen şahsınızda, bazen ülkeyle. Bütün bunlar olabilir. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Hele hele ülkenize muhakkak güvenin. Türkiye çok güzel bir ülke. Ülkenizi muhakkak çok sevin. Ülkenize borcunuz olduğunu bilin.

Sosyal olun, networkünüz olsun. Ama sakın ha sakın, aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin. Muhakkak fikri hür, vicdanı hür gençler olun. Aklınızı her şeyde daima kullanın. Herkesle diyalog içinde olun, farklı düşünceden olan insanlarla, ırktan, dinden olan insanlarla. Bu üniversitede Türk olmayan öğrenciler var. Biraz önce kürsüye çıktı bir Pakistanlı arkadaşımız. Bir Türk gibi Türkçe konuştu. O farklı bir ırktan ve coğrafyadan. Aranızda farklı inançtan öğrenciler de vardır. Afrika ve Avrupa'dan gelen. Herkesle anlaşın, herkesi anlamaya çalışın. Yeri geldiğinde kendinizi onların yerine koyun."

Törende Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da birer konuşma yaptı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AGÜV Başkanı Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yılmaz, üniversite ile bölüm birincilerine diplomalarını verdi.

Gül, 8 lisans ve 6 lisansüstü programda mezun olan toplam 162 öğrenciyle birlikte kep atma töreninde de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan