Son dakika haber: Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Katar Silahlı Kuvvetleri personeline 'Türkçe' öğretecek - Haberler
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Son dakika haber: Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Katar Silahlı Kuvvetleri personeline "Türkçe" öğretecek

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Katar Silahlı Kuvvetleri personeline

Son dakika haberine göre Yunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Dil okulunda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, YEE Müdürü Selçuk Kürşat Koca ve Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu Komutanı Tuğgeneral Hasan Abdullah Ahmed el-Abdullah katıldı.

Törende konuşan Göksu, "Katar-Türkiye ilişkileri sadece ikili bir ilişkiden ibaret değil." dedi.

"Türk dili eğitimi alanında iki taraf arasındaki iş birliği, bu ilişkilerin her düzeydeki gelişimini yansıtmaktadır." diyen Göksu, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölgenin yararına olduğunu ifade etti.

Göksu ayrıca, Afganistan'da Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin olumlu yansımalarının müşahede edilmekte olduğunu ifade etti.

YEE Müdürü Selçuk Kürşat Koca ise "Doha Yunus Emre Enstitüsü iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Katar arasında var olan ikili ilişkilerin eğitim ve kültür alanında daha ileriye götürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Koca, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalarımızın önemli aşamalarından birisi de Türkçe öğretimidir. Yunus Emre Enstitüsü ile Katar Silahlı Kuvvetleri Lisan Okulu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Katar Silahlı Kuvvetleri personeline kendi mekanlarında Türkiye'yi, Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenmelerine katkı sunulmuş olacak."

Anlaşma kapsamında YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu'na ders kitapları, görsel ve işitsel materyaller sağlayacak. Ayrıca personele ücretsiz Türkçe dil kursları da verilecek.

Son dakika haber: Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Katar Silahlı Kuvvetleri personeline 'Türkçe' öğretecek - Haberler
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