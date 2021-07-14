SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİP DENİZDE KAYBOLAN LİSELİ BARIŞ'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün ablasına kıyıda fotoğraf çektirdikten sonra denize girerek kaybolan lise öğrencisi Barış Alagöz'ün (15) cansız bedeni kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta, kıyıdan 500 metre açıkta bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün ablasına kıyıda fotoğraf çektirdikten sonra denize girerek kaybolan lise öğrencisi Barış Alagöz'ün (15) cansız bedeni kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta, kıyıdan 500 metre açıkta bulundu. Barış Alagöz'ün cansız bedenini bölgede parasailing yapan bir kişinin paraşütle havadayken fark ederek, ekiplere bildirdiği öğrenildi.

Manavgat'ın Sırtköy Mahallesi'nde oturan Barış Alagöz önceki gün ablasıyla Evrenseki sahilindeki halk plajına geldi. Saat 18.00 sıralarında ablasına deniz kıyısında fotoğraf çektiren İMKB Ticaret Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Barış Alagöz, girdiği denizde kayboldu. Haber verilmesi üzerine gece boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleriyle bölgede bulunan su sporları firmalarının personeli tarafından yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Barış Alagöz'ün bulunması amacıyla dün gün boyu Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK-8), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve helikopter destekli arama çalışmaları yaptı. Aramalarda, dalgıçların su altında daha rahat çalışmasını sağlayan skuter arama cihazları da kullanıldı.

PARAŞÜTLE UÇAN TATİLCİ CESEDİ FARK ETTİ

Arama çalışmaları bugün sabah erken saatte yeniden başladı. Evrenseki sahilinde Barış Alagöz'ün en son görüldüğü noktadan batı yönüne doğru arama çalışmaları sürerken, Sorgun Mahallesi'nde bir restoran yakınlarında Barış Alagöz'ün görüldüğü yönünde ihbarda bulunuldu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları sahilde aramaları takip eden aileye gösterildi. Kameralara yansıyan kişinin Barış Alagöz olduğunu düşünen aile umutlanırken, sahilde parasailing yapan bir kişi paraşütle havadayden, su yüzeyinde yüz üstü hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti. Paraşütteki kişi yanındaki cep telefonuyla su sporları yetkililerine haber verirken, onlar da durumu hemen arama ekiplerine iletti. Denizde bir kişinin hareketsiz yattığı haberini alan Barış Alagöz'ün ailesinin umutlu bekleyişi ise yerini endişe ve korkuya bıraktı. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri botla bölgeye yönlendirildi. Ekipler suda hareketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin Barış Alagöz'e ait olduğu anlaşıldı.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve kıyıdan 500 metre açıkta bulunan Barış Alagöz'ün cansız bedeni, DEGAK dalgıçları tarafından sudan çıkarılarak, Evrenseki- Çolaklı arasındaki balıkçı barınağına getirildi. Olayı haber alan Barış Alagöz'ün ailesi de hemen barınağa geldi. Ailesi, Barış Alagöz'ün cansız bedenini görmek istediğini jandarmaya iletti ancak ekipler bunun mümkün olmadığını söyledi. Ailenin ısrarı üzerine Barış Alagöz'ün cansız bedeni sudan çıkarılırken çekilen bir fotoğraf aileye gösterildi. Fotoğrafa bakan baba Mustafa Alagöz, cenazenin oğluna ait olmadığını ve gerçek yüzünü görmek istediğini söyledi. Jandarma ekipleri cenazenin morga götürüldüğünde daha sağlıklı bir teşhis yapabileceklerini aileye iletti. Barış Alagöz'ün cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ailesi de kesin teşhis için morga gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı