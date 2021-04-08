Son dakika haber | Roman vatandaşlar 8 Nisan'ın "Romanlar Günü" ilan edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle Türkiye'de 8 Nisan'ın "Romanlar Günü" ilan edilmesi, Trakya'daki Romanları sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle Türkiye'de 8 Nisan'ın "Romanlar Günü" ilan edilmesi, Trakya'daki Romanları sevindirdi.

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camialarının, "Romanlar Günü" kutlanması kararına sevindiğini söyledi.

Güyümgüler, bunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'ye teşekkür etti.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da kararın Romanlar açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şallı, "Resmi gün ilan edilmesinden dolayı çok memnun olduk. Bizim için sevindirici ve iyi bir gelişme. İnşallah Türkiye'deki Romanlar ve diğer toplumsal sınıflar, hiçbir zaman ayrımcılık yaşamadan hep birlikte güzel günler yaşarız." şeklinde konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği Başkanı Ümit Satılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Romanlara değer verdiği için teşekkür etti.

Romanların da ülkenin parçası olduğunu vurgulayan Satılmış, "Ülkemizde Roman vatandaşlar çok rahat değildi, hep ihmal ediliyordu. AK Parti hükümetiyle Romanlar daha çok sayılır hale geldi. AK Parti, Romanlar için elinden gelen her şeyi yaptı. İstihdam, eğitim, sağlık konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların üstüne de Romanlar Günü olması bizleri onure etti." ifadelerini kullandı.

Kırklareli

Lüleburgaz Müzisyenler Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Gürler ise Erdoğan'a Romanlara yönelik çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Gürler, 8 Nisan Romanlar Günü'nün artık en coşkulu şekilde kutlanacağını vurguladı.

Romanlara yönelik atılan her adımın önemli olduğunu dile getiren Gürler, "Romanlar artık dezavantajlı topluluk olarak anılmamalı. Devletimiz gerekli her türlü hizmeti bizlere sunmaya çalışıyor. Romanlar bu ülkenin sorunu değil en neşeli insanlarıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci