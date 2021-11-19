Son dakika haber: 'Rıza Bey Apartmanı' davasında kavga çıktı, duruşmaya ara verildi

İZMİR (DHA) - İZMİR depreminde, 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 3'ü tutuklu 9 kişinin yargılanmasına 3'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşmanın öğleden önceki bölümünde, müşteki avukatının, önceki duruşmada sorduğu soruların ve verilen cevapların zabıtlara geçirilmediğini söylemesi üzerine zabıt katibi değiştirildi. Tutuksuz sanıklardan eski apartman yöneticisi Ramazan B.'nin savunmasının alınması sırasında müştekiler ile sanık yakınları arasında Kavga çıkınca da duruşmaya ara verildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 10 Eylül'de görülen 2'nci duruşmasında, projede binanın sürveyanı olarak imzası bulunan Durak Kayar'ın tahliyesine karar verilmesinin ardından tutuklu sayısı 3'e düştü.

Ramazan B.'nin savunmasının alınması sırasında, müştekiler ile sanık yakınları arasında salonda kavga çıktı. Polis ve salondaki izleyicilerin araya girerek, ayırdığı kavga sonrası duruşmaya ara verildi.