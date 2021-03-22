Son dakika haber... Prof. Dr. Feride Severcan, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Prof. Dr. Feride Severcan, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

22.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:24
Son dakika haber... Prof. Dr. Feride Severcan, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

Son dakika haberleri: ABD Stanford Üniversitesi'nin dünya genelinde tüm bilimsel branşlarda özel bir ekip çalışması ve kapsamlı bir değerlendirmeyle hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi yayınlandı.

ABD Stanford Üniversitesi'nin dünya genelinde tüm bilimsel branşlarda özel bir ekip çalışması ve kapsamlı bir değerlendirmeyle hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi yayınlandı. Altınbaş Üniversitesi Biyomedikal Bilimler ve Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Severcan, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji ve Analitik Kimya alanlarında "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada bilim insanları atıf sayıları, H-Index değerleri, ortak yazarlıkları, makalelerdeki farklı yazar konumları, multidisipliner çalışmalarda yer alma durumları gibi etki faktörlerine bağlı olarak kariyerleri boyunca değerlendirildi. Yapılan çalışmada, tıptan sosyolojiye, fizik ve kimya alanından mühendislik ve ekonomiye kadar çok sayıda başlıkta dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerin yürüttükleri bilimsel çalışmalar ve yayınladıkları makaleler değerlendirmeye alındı.

Farklı branşlardan bilim insanlarının 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırıldığı çalışmada, dünyanın en iyi 159 bin 684 bilim insanı (ilk yüzde 2) belirlendi ve söz konusu liste PLOSBiology dergisinde yayımlandı. Listede, Altınbaş Üniversitesi Biyomedikal Bilimler ve Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Severcan, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji ve Analitik Kimya alanlarında "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer aldı. Google Scholar arama motoruna göre en çok atıf alan akademisyenler sıralamasında

Altınbaş Üniversitesi'nden 11 isim yer aldı

Altınbaş Üniversitesi ayrıca, açık Google Scholar profilleri üzerinden yapılan bir araştırmada dünyada en çok atıf alan akademisyenler ve H-Index'i listesinde 11 kişi ile yer aldı. Prof. Dr. Murat Alper tarafından yapılan çalışmada Türkiye'den akademisyenler, dünya genelinde bilim insanlarının yayınları ve üretkenlikleriyle birlikte çalışmalarından yapılan alıntıların etkisinin ölçüldüğü H-Index'i ve atıf alma durumuna göre araştırıldı ve atıf sayısı bin ve H-Index'i 15'in üzerinde değerlere sahip 6 bin bilim insanı sıralandı.

Researchgate.com'da yayınlanan çalışmada, listede yer alan Altınbaş Üniversitesi akademisyenleri; Feride Severcan, Gıyasettin Baydaş, Osman Nuri Uçan, Hayriye Sönmez, Selma Yılmazer, Sabri İlhan Ramoğlu, Ceyhan Altun, Çağrı Erhan, Ahmet Mahfi Eğilmez, Ali Berktay ve Tunç Fışgın isimlerinden oluştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Ali Sunal Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hatay Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Prof. Dr. Feride Severcan, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:32:45. #1.15#
title