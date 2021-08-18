Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin katlettiği kardeşinin acısını 34 yıldır yüreğinde taşıyor
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Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin katlettiği kardeşinin acısını 34 yıldır yüreğinde taşıyor

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin katlettiği kardeşinin acısını 34 yıldır yüreğinde taşıyor
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Abdullah Sain, 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Milan katliamında 26 kişiyle katledilen kardeşi Hayrettin Sain'in acısını yüreğinde taşıyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Abdullah Sain, 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Milan katliamında 26 kişiyle katledilen kardeşi Hayrettin Sain'in acısını yüreğinde taşıyor.

Eruh ilçesine bağlı Kılıçkaya köyü Milan mezrası, 18 Ağustos 1987'de terör örgütü PKK'nın en kanlı saldırılarından birine şahitlik etti.

Teröristler, aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş'ın da bulunduğu 16'sı çocuk, 5'i kadın 27 kişiyi hayattan kopardı.

25 yaşındaki 4 çocuk babası Hayrettin Sain de mezradaki askerlik arkadaşı Şükrü Narin'i ziyaret ettiği sırada arkadaşıyla şehit düştü.

Sain'in ağabeyi Abdullah Sain, teröristlerin katlettiği kardeşinin fotoğrafına bakarak avunmaya çalışıyor.

Abdullah Sain, AA muhabirine, çok sevdiği kardeşinin de şehit edildiği katliamın en acı katliamlar arasında yer aldığını söyledi.

Kardeşi Hayrettin Sain'in, saldırıdan 2 gün önce askerlik arkadaşını ziyaret etmek üzere Milan'a gittiğini ifade eden Sain, "Kardeşimin mezraya gitmesini istememiştim ama arkadaşının ailesine çeşitli hediyeler alıp gitmişti. O gece bir şey olmadı ama ikinci gece maalesef katliam oldu." dedi.

"3 günlük bebek vurulur mu?"

Kardeşinin 30 kurşunla şehit edildiğini belirten Sain, bunu yapan teröristlerin de öldürüldüğünü ve şehit edilenlerin kanının yerde kalmadığını anlattı.

Kardeşinin çok sessiz ve çok efendi biri olduğunu belirten Sain, şunları kaydetti:

"Hayrettin gibi iyi birini görmedim. Bir şeye sahip olduğunda onu herkesle paylaşırdı. Öyle mert ve delikanlı biriydi. Bunu yapanların Kürtlerle bir ilgisi yok. 3 günlük bebek vurulur mu? Yaşlı adamın, ihtiyar kadının ne suçu var? Savaşta bile 3 günlük bebek vurulmaz. O bebek belki yarının kaymakamı, valisi olacaktı. 3 günlük bebeğin kafasını ezmişlerdi. Bunların huzur bozmaktan başka yaptığı bir şey yok."

Abdullah Sain, 1214 rakımlı tepedeki Şehit Uzman Çavuş Mikail Kaya Botanik Parkı'nda katliamda hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı sık sık ziyaret ettiğini aktardı.

Eruh Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Beşir Yıldız da ilçe olarak Milan katliamında şehit verilenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Teröristlerin 3 ve 6 günlük bebekleri de hedef aldığını aktaran Yıldız, "Çok üzücü bir durum, inşallah bu tür acılar bir daha yaşamayız. Terör örgütünü lanetliyorum. 3 günlük ve 6 günlük bebekleri öldürmenin hiçbir anlamı olamaz. Kürt halkını savunuyoruz diyorlar ama hepsi yalan. 3 günlük bebeğin ne suçu var?" diye konuştu.

Yıldız, katliamda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin katlettiği kardeşinin acısını 34 yıldır yüreğinde taşıyor
Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin katlettiği kardeşinin acısını 34 yıldır yüreğinde taşıyor
Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin katlettiği kardeşinin acısını 34 yıldır yüreğinde taşıyor
Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin katlettiği kardeşinin acısını 34 yıldır yüreğinde taşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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