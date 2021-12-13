Babasının boğazını keserek öldürdüğü 7 yaşındaki kızın küçük tabutu görenleri kahretti

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün adli tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenaze İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Küçük kızın cansız bedeninin küçük tabut içerisinde taşınması görenleri kahretti. Yapılan işlemlerin ardından Küçük Defne'nin cansız bedeni, Pendik Tepebaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Pendik'te akşam saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak'ta meydana gelen olayda cani baba Habip Öztürk 7 yaşındaki kızının boğazını keserek ölümüne sebep olmuştu. Cinayette yeni gelişmeler ortaya çıktı. Katil babanın yurt dışında çalıştığı ve 2 ay önce yurt dışından geldiği, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak cinayeti işlediği öğrenildi.

CİNAYETTEN 4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Katil baba Habip Öztürk'ün, sosyal medya hesaplarında kızı ile fotoğraflar ve videolar paylaştığı ve cinayeti işlemeden 4 saat önce kızıyla fotoğraf paylaşarak fotoğrafın üzerine "Seni çok seviyorum güzel kızım" yazdığı ve paylaşım yaptığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA TAKİPÇİSİ VAR

Kadın kuaförü olarak çalışan katil zanlısı baba Habip Öztürk'ün sosyal medya hesaplarında işlettiği kurumda videolar paylaştığı ve 216 bin takipçisi olduğu öğrenildi. Sosyal medya fenomeni Öztürk'ün Arnavutluk Tiran'da kuaförlük yaptığı ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul'a geldiği de tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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