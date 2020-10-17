Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı

Son dakika gelişmesine göre Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı Gaziantep'te, her yaştan öğrencinin ve akademisyenin bilimsel anlamda yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanan 'Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, her yaştan öğrencinin ve akademisyenin bilimsel anlamda yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanan 'Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi ve Erkul ailesi iş birliğinde yapılacak olan "Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan bilim merkezinin 15 bin metrekare alanı kapalı alan olarak inşa edilecek. Bilim merkezi, temel bilimler, teknoloji ve yapay zeka, uzay ve havacılık ile enerji ve ekoloji olmak üzere dört ana tema üzerine kurulacak.

Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde yapılması planlanan ve her yaştan öğrenci ile akademisyenin bilimsel anlamda yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanan merkezin temel atma törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Erkul ailesi adına Sabri Odabaşı, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile kent protokolü, öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Böyle bir projede olmaktan heyecan duyuyorum"

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep modeli böyle bir model. Bu modelle Gaziantep sanayi ile yükselirken, istihdam ve ihracat üretirken, bir taraftan da birikimlerini başkalarıyla paylaşan, camiler, okullar, taziye evleri ve bilim merkezleri yapan bir şehir burası. Gaziantep modeli işte tam budur. Burada insanlar hizmette yarışıyor. Belediye olarak bu projenin içerisinde yer almaktan büyük heyecan duyuyorum. Bu projede de büyük bir emek var. Bizim bu şehirdeki 1 milyon genci bilime ve yarınlara odaklamamız lazım. Burada temelini attığımız proje kolay bir iş değil. Buradaki yatırım maliyeti ile 4-5 okul yapılabilir. O yüzden çok önemli ve büyük bir proje. Projeyi üstlenen Erkul ailesine müteşekkiriz" dedi.

"Bu projede yer almayı sevinçle ve heyecanla kabul ettik"

'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin yapımını üstlenen Erkul ailesi adına açıklamalarda bulunan Sabri Odabaşı, "Çocukların ve gençlerin bilime olan merakını ve ilgisini arttıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmayı sağlayacak bir projeyi sevinçle karşılayarak kabul ettik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın büyük destekleriyle yapılacak olan ve annemizin adını taşıyacak olan Müzeyyen Erkul Bilim Merkez'nin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu bilim merkezi dünyaya hizmet edecek"

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci de yapılacak olan bilim merkezinin bölge için çok önemli olduğunu aktararak, "Gaziantep'e, ülkeye ve hatta dünyaya hizmet edecek olan bilim insanlarını yetiştirecek, onlara ilham olacak ve farkındalık oluşturacak bir merkezin temellerini atıyoruz. Burada bir nevi bilimin tohumlarını atacağız. O yüzden bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu proje çok önemli bir proje" şeklinde konuştu.

"Bilimsiz toplum kör demektir"

Projenin ortaklarından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise, "Gaziantep'te iş birliği kültürü hakim. Ben böyle bir projeye bizi dahil eden ve iş bizimle iş birliği yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir bilim yuvası olan üniversitemize böyle bilim merkezi kazandıran Erkul ailesine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bilimsiz bir toplum kör demektir. Bilim varsa önümüz ve ufkumuz açıktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI