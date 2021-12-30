Son dakika haber | MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 2021'i değerlendirdi Açıklaması

İZMİR (AA) - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP'nin İzmir'e bir şey katmadığını, kentin sorunlarını 20 yıldır çözemediğini ileri sürdü.

Veysel Şahin, 2021 yılına ilişkin değerlendirmelerini yazılı açıklamayla duyurdu.

Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İzmir'de yerel yönetimden kaynaklı sorunların yaşandığını savunan Şahin, şunları kaydetti:

"İzmir'i 20 yıla yakın bir süredir yöneten zihniyet esas itibarıyla, kente bir şey katmamış, büyüyüp giden sorunlarını çözmemiş açıkçası İzmir'i paçasında tutup aşağıya çekmiştir. Sizler de çok iyi bilmektesiniz ki, İzmir'in sorunlarının hiçbiri son yağan yağmurlarla ortaya çıkmış sorunlar değildir. Kronikleşmiş ve kangren olan bu sorunlar insanımızın günlük yaşamına kast ederken, güzel İzmir'i de yaşanmaz bir hale getirmiştir. Trafikten, toplu ulaşımdaki yetersizliklere otopark eksikliklerinden, Körfez'imizin bir türlü temizlenemeyen kirliliğine, derelerimizin ıslah edilmeyen görüntüsüne kadar, çöp, kanalizasyon ve her yağmurda yaşanan su baskını sorunları gerçekten müzmin meselelerimiz haline gelmiştir. Bütün bunlarla beraber, yaşanan sorunları 'Biz çözeceğiz' diyerek göreve gelenlerin 20 yıldır sadece ve sadece şov yapmaları, tribüne oynamaları ve sahnelerde raks etmeleri İzmirli hemşehrilerimizi, yani bizleri derin düşüncelere sevk etmektedir."

"Tunç Soyer ne yapmıştır?"

Veysel Şahin, İzmir'in 2021 yılını kötü yönetimle, sorumluluklardan uzak idari kadrolarla ve hiçbir soruna çözüm bulamayan belediyecilik anlayışıyla geçirdiğini öne sürerek şöyle devam etti:

"Bölücülerle yol yürüyen, İzmir sevdasından ve İzmir hakikatlerinden uzak olanlarla İzmir'i yaşanmaz haline getiren bu zihniyeti, sadece şu son bir yıllık dönemde bile değerlendirmek birçok gerçeği ortaya koymaktadır. Maalesef İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı marifetiyle önü kesilmiş, büyümesi ve gelişmesi engellenmiş ve insan yaşantısına darbe vurmuş bir şehir halini almıştır. Göz boyayıcı, popülist ve devamlı surette tribüne oynayan şovmen belediyecilik anlayışı İzmir'e hizmet yerine gafleti, destek yerine zahmeti ve kolaylık yerine zorluğu getirmiştir. Artık İzmir'de bir ilçeden bir ilçeye gitmek değil, bir semtten bir semte gitmek bile büyük bir mesele, zorlu bir mücadele ve çözümsüz bir sorun haline gelmiştir. Yolların sıkışıklığı, trafiğin çözümsüzlüğü ve toplu ulaşımın düzensizliği yirmi yıldır şehrimizi yönetenlerin öngörüsüzlüğü, yetersizliği ve kabiliyetsizliği değil de nedir? Altınyol'dan şerit çalarak trafik sorunumuza çözüm olduğunu düşünen Tunç Soyer ve CHP belediyeciliği gafletin daniskasını, vizyonsuzluğun zirvesini ve pişkinliğin dik alasını sergilemekten başka ne yapmıştır?"

"Kentsel dönüşüm için ne yaptınız?"

Veysel Şahin, İzmir depremi üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiğini ve Tunç Soyer'in depremden sonra bir daha bu türlü acıların yaşanmaması için birtakım hazırlıklar yapacağını ifade ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Soyer o hazırlıklara ne oldu, ne gibi bulgulara, nasıl bir planlamaya ve ne yönde bir çözüme gittiniz, bu konuda neler yaptınız? Bir başka içi boş Soyer adımı da hiç şüphesiz İzmir'deki kentsel dönüşüm adımlarıdır. Sayın Soyer'in çok çok iyi bildiği gibi İzmir'in öncelikli konularından biri de hiç şüphesiz kentsel dönüşüm meselesidir. Şehrimizin konut birikiminin yüzde yetmiş beşi de sağlıksız yapılardan oluşmaktadır. Siz bu işi çözeceğinizi iddia etmiştiniz. Şimdi soruyoruz İzmir'de kentsel dönüşüm atılımı için ne yaptınız, hangi adımları attınız ve hangi girişimlerde bulundunuz? Çok yakından takip ettiğiniz gibi İzmir'deki sorunların çözümsüzlüğü ve gitgide büyümesi aslında bir zihniyet ve sorumsuzluk meselesidir. İki yıl önce yaşadığımız acı orman yangınları sonrasında yine büyük bir tantana ile Tunç Soyer tarafından başlatılan orman kampanyası şu anda ne durumdadır? Kaç para toplanmış, hangi ağaçlandırma adımları atılmış ve neler yapılmıştır, bu kampanyanın akıbeti ne olmuştur?"

Şahin, açıklamasında Soyer'e "Meslek fabrikası gibi ulaşımın kolay olduğu dev bir binayı İstanbullu arkadaşlarınıza peşkeş çekmek yerine Büyükşehir Belediyemizin birimlerini buraya taşımayı neden düşünmediniz? Çukur Han'a ödeyeceğiniz aylık 150-200 bin TL yılda ne kadar yapar, on yılda ne kadar tutar farkında mısınız? Bu para İzmirlilerin değil mi?" şeklindeki soruyu da yöneltti.

"Gayemiz ne yıkıcılık yapmak ne de yapılan işleri karalamaktır"

İzmirliler adına cevap beklediğini aktaran Veysel Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cevap beklediğimiz bu sorular ışığında şimdi sizin çokça ifade ettiğiniz gibi biz de buradan söylüyoruz, 'Başka bir çözüm mümkün, başka bir bakış açısı, başka bir zihniyet mümkün Sayın Soyer'. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, Türk Milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partililer vatanlarını, şehirlerini ve insanlarını karşılıksız seven insanlardır. Bizi milletimize, vatanımıza, devletimize ve şehrimize hizmet olan her yerde görebilir, taşın altına elimizi koyduğumuza ve omuzunuza omuz verdiğimize şahit olursunuz. Gayemiz ne yıkıcılık yapmak ne de yapılan işleri karalamaktır. Tek hedefimiz ve amacımız bir ve bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde sonsuza dek başı dik ve onurlu yaşamaktır, Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirmektir."

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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