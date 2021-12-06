Son dakika haber! Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Yalçın, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ek protokolle kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek için çalışmaların başlayacağını belirterek, "Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladık" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, bağlı sendikaların genel başkanları ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yalçın, "Kısa bir toplantı gerçekleştirdik. Toplu sözleşmede karar altına aldığımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyonla çalışılması kararını masaya yatırdık. Buna ilişkin, 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile gündeme alıyoruz ve komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık. Sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız. Ek gösterge komisyonu çalışırken, eşdeğer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık. İlk fırsatta yeni yılın başlarında sözleşmelilere ilişkin komisyonu kuracak, taraflarla bir araya gelerek kamudaki puanlama, çalışma barışını bozan çeşitliliği bu konuda ele alarak aralarındaki farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve bu konuda beklentiyi karşılamak konusunda bir çalışma başlamış olacak" diye konuştu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise sağlık çalışanlarının yarın ve 9 Aralık'ta yapacağı iş bırakma eylem kararının devam edeceğini belirterek, "Tüm Türkiye'de yarın eş zamanlı şubelerimiz basın açıklaması yapacak ve iş bırakma eylemini, işe gitmeme eylemini gerçekleştirmiş olacak. Perşembe günü de tüm Türkiye'den gelen teşkilatımızla beraber Sağlık Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacağız ve iş bırakma eylemini perşembe günü de gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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