Son dakika haber | Kurtlar sürüye saldırdı, 30 küçükbaş öldü
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Son dakika haber | Kurtlar sürüye saldırdı, 30 küçükbaş öldü

Son dakika haber | Kurtlar sürüye saldırdı, 30 küçükbaş öldü
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 30 küçükbaş hayvan öldü.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 30 küçükbaş hayvan öldü.

Sungurlu'yu bağlı Sarıkaya köyünde Burhan Tıknazoğlu, 100 koyun ve keçiden oluşan sürüsünü otlamaları için Tuzla mevkisine götürdü. Geceyi burada geçiren Tıknazoğlu"nun sürüsüne kurtlar saldırdı, 30 küçükbaş hayvan öldü. Uzun süredir İstanbul'da çalıştığını bir yıl önce köyüne dönerek hayvancılığa başladığını belirten Burhan Tıknazoğlu "Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım" dedi.


Son dakika haber | Kurtlar sürüye saldırdı, 30 küçükbaş öldü
Son dakika haber | Kurtlar sürüye saldırdı, 30 küçükbaş öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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