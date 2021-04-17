Son dakika haber! Kozan Aşevi'nden Ramazan'da cenaze sahiplerine mevlit hizmeti
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Son dakika haber! Kozan Aşevi'nden Ramazan'da cenaze sahiplerine mevlit hizmeti

Son dakika haber! Kozan Aşevi'nden Ramazan'da cenaze sahiplerine mevlit hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Korona virüs salgını nedeni mevlit ve taziye merasimlerinin yasaklanması üzerine harekete geçen Kozan Belediyesi, Halit Dağlı Aşevi'nde sunmaya başladığı hizmet ile bölgede bir ilke imza attı.

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Korona virüs salgını nedeni mevlit ve taziye merasimlerinin yasaklanması üzerine harekete geçen Kozan Belediyesi, Halit Dağlı Aşevi'nde sunmaya başladığı hizmet ile bölgede bir ilke imza attı. Belediyenin tahsis ettiği din görevlisi, aşevinde ölenlerin yakınları için mevlit ve Kur'anı Kerim okuyor, bağışları da sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Korana virüs nedeni ile mevlit ve taziye çadırlarının kurulmasının yasaklanmasının ardından Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatı ile vatandaşların dini vecibelerinin yerine gelmesi için farklı bir hizmete imza attı. Aşevi çalışanları ve belediye din görevlisi, yakını vefat eden vatandaşlar için Yasin-i Şerif okuyor. Vatandaşlar vefat eden yakınları veya hastaları için evde Korona virüs yasakları ve vatandaşları riske atmamak adına belediyenin bu hizmetini kullanırken hem Kuran-ı Kerim okutarak dini vecibelerini yerine getiriyor hem de binlerce ihtiyaç sahibi ailenin günlük AŞ ihtiyacına destek oluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kozan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü ve belediye din görevlisi Bilal Özata, tedbirler kapsamında vatandaşların sağlık ve huzur içinde dini vecibelerini yerine getirdiklerini ifade ederek, "Herkes ölülerine, hastalarına Kuran okutmak istiyor. Ama bu şuan mümkün değil. Biz de vatandaşların talepleri üzerine burada onların taleplerine yerine getirerek Kuran-ı Kerim okuyoruz. Bağışladıkları yemekler de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Güzel bir buluşma oluyor. Bizim örf adetlerimizde ayın 3ünde 7 sinde helva vardır dua okunur. Burada hayırseverler malzemelerini getiriyor ve bizler de hem duasını okuyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz" dedi.

Kozan Belediyesi AŞ Evi Müdürü Orhan Dağlı da, "Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın destekleri ile her gün burada ihtiyaç sahibi ailelere sıcak AŞ desteği sağlıyoruz. Her gün 1100 aileye 3 bin 600 kişiye ulaşıyoruz. Pandemiden dolayı mevlit okutamayanlar bize ulaşıyor mevlitlerini burada okutuyor. İhtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin dağıtmak istedikleri erzakları hazırlayıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Almanya'da hasta yakını adında mevlit okutup yemek malzemesini getiren hayırsever Gülsüm Minik, Korona virüs nedeni ile kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemedikleri için belediyenin bu hizmetinden faydalandıklarını ifade ederek rabbim herkesten razı olsun" dedi. - ADANA

Son dakika haber! Kozan Aşevi'nden Ramazan'da cenaze sahiplerine mevlit hizmeti
Son dakika haber! Kozan Aşevi'nden Ramazan'da cenaze sahiplerine mevlit hizmeti
Son dakika haber! Kozan Aşevi'nden Ramazan'da cenaze sahiplerine mevlit hizmeti
Son dakika haber! Kozan Aşevi'nden Ramazan'da cenaze sahiplerine mevlit hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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