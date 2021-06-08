Son dakika haber! Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Edirne'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Edirne'de

Son dakika haber! Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Edirne'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'yı ağırladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'yı ağırladı.

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Tabakoğlu, Kosova ile Türkiye arasında ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde güçlü ilişkiler olduğunu ifade ederek, iki dost ve kardeş ülke arasındaki birlikteliğin geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınması temennisinde bulundu. Rektör Tabakoğlu, yakın zamanda Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı görevine getirilen Fikrim Damka'nın çok güzel hizmetlere imza atacağına inandığını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Son derece sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Damka, Trakya Üniversitesi'nin bugüne kadar sunmuş olduğu desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti. Trakya Üniversitesi'nin her zaman Kosova'nın yanında olduğunu ve bunu eğitimden sağlığa, inovasyondan teknolojiye kadar pek çok alanda hayata geçirdiği projeler ile gösterdiğini ifade eden Bakan Fikrim Damka, iki kurum arasındaki bağı güçlendirmek için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka'ya günün anısına Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Balkan Kongre Merkezi'nin camdan yapılmış minyatürünü hediye etti.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Son dakika haber! Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Edirne'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Müge Anlı Fatma Turgut Kerimcan Durmaz
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Edirne'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 22:43:42. #1.14#

title