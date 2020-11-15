Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü
15.11.2020 21:10 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:59
Son dakika haberi: -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.
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