Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü

15.11.2020 21:10 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:59

Son dakika haberi: -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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