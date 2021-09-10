KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'de gazilerle bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'de artık bizlerin ulusal menfaatleri ve çıkarları önem arz ederken Kıbrıs'ta taviz vermemiz, bir maceraya girmemiz veya onlar istedi diye farklı bir siyaset izlememiz söz konusu değildir.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'de artık bizlerin ulusal menfaatleri ve çıkarları önem arz ederken Kıbrıs'ta taviz vermemiz, bir maceraya girmemiz veya onlar istedi diye farklı bir siyaset izlememiz söz konusu değildir. Biz siyasetimizi ve yeni anlayışımızı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kurgulamış durumdayız." dedi.

Tatar, İzmir programı kapsamında ziyaret ettiği Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nde gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta 20 Temmuz 1974 sabahı yeni bir dönemin başladığını, Kıbrıs Türk halkının hürriyetine kavuştuğunu ve Ada'da dengelerin değiştiğini hatırlatan Tatar, Doğu Akdeniz'de Türk-Yunan dengesinin tekrar kurulduğunu ifade etti.

Yıllardır federasyon temeline dayalı görüşmelerde oynanan oyunlarla Ada'nın Rumların hakimiyetine geçmesine yönelik bir tezgah sergilendiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçemeyeceğini vurguladı.

Tatar, "Görüyoruz ki karşımızdaki Rum-Yunan ikilisi, bütün anlaşmalara rağmen bazı iş birlikçi devletleriyle, Kıbrıs'ı kendilerinin tapusuna geçirmek için yaptıkları oyunları, tezgahları sürdürmektedir. Ama tabii ki biz, güçlü bir Türkiye'nin ve Türk ulusunun Kıbrıs'taki uzantısı olan Kıbrıs Türkleri olarak asla böyle bir oyuna gelmeyiz, gelmeyeceğiz." diye konuştu.

Kıbrıs'ın yan yana yaşayan, iki ayrı, eşit, egemen, bağımsız devletten ibaret olduğunu, hiçbir gücün de Kıbrıs Türk halkını Türkiye Cumhuriyeti'nden koparamayacağını kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz'de artık bizlerin ulusal menfaatleri ve çıkarları önem arz ederken Kıbrıs'ta taviz vermemiz, bir maceraya girmemiz veya onlar istedi diye farklı bir siyaset izlememiz söz konusu değildir. Biz siyasetimizi ve yeni anlayışımızı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kurgulamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde Türkiye'nin çeşitli kuruluşları, hepsi yürekten bu yeni iki devlet politikasını benimsemiştir. Bize güçlü bir destek vermektedirler. Kahraman milletin fertleri olarak biz ulusal siyaseti devam ettirmeye çalışıyoruz.

Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti, Ege Adaları'nda ulusal haklarımızın sonuna kadar korunması, Doğu Akdeniz'de de KKTC'nin güçlendirilmesi suretiyle Libya'ya kadar giden o büyük bölgede Türkiye'nin söz hakkı olabilmesi.... Büyük ve güçlü Türkiye'ye bizim de katkı koyabilmemiz tabii ki bizler için bir vatan borcudur, vefadır."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şubelerine kayıtlı 1257 gazi ile ihtiyaç olduğu zaman Kıbrıs'a gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel da hazır bulundu.

Valilik ziyareti

Tatar, daha sonra İzmir Valiliğini ziyaret etti. Protokol üyelerince karşılanan Tatar, valilik girişindeki vatandaşlarla sohbet etti.

Valilik şeref defterini de imzalayan Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu, Kıbrıs'a her zaman destek verdiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi Eğitim Bakanlığının orta eğitimde kullanılan bir kitaptan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan sayfanın yırtılması talimatı verdiğini hatırlatan Tatar, "Rum eğitim bakanı 'Bu sayfayı yırtın' dedi. Biz de derhal şiddetle kınadık. Karşı taraftaki zihniyetin nasıl bir zihniyet olduğunu, bu zihniyetle, bu insanlarla nasıl bir anlaşma yapabileceğimizi sorguladık. Çünkü Kıbrıs'ta oynanan oyun ezelden beri Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Ege adalarında yapılanlar Kıbrıs için de yapılmıştır. Kıbrıs Türkü hiçbir zaman yılmamış ve mücadelesini hep sürdürmüştür." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez