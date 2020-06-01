Son dakika haber! Kepenkleri yeniden açan esnaflar "şükür duası" etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Kepenkleri yeniden açan esnaflar "şükür duası" etti

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de dükkanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan ve normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan esnaf şükür duası etti.

01.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:45

Edirne'de dükkanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan ve normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan esnaf şükür duası etti.

Tarihi Selimiye Arastası Çarşısı önünde bir araya gelen esnaflar, Edirneli şekerlemeci Arif Meriç'in normalleşme sürecinin başlaması dolayısıyla ettiği duaya "amin" dedi.

Duanın ardından bugün için özel yaptırılan ciğerli ve sade lokmaları Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar vatandaşlara ve esnafa ikram etti.

Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın süresince tüm esnafların çalışmayı ve iş yerini özlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberiyle iş yerlerini açtıklarını belirten Dinar, "Ülkemize daha fazla katkı sağlamak için çalışacağız. Artık yeni üreten bir Türkiye oluyoruz. Kurallara bağlı olarak iş yerimizde çalışacağız." dedi.

"Gümbür gümbür geliyoruz"

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dinar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötüden iyiye geçerken hem dua edilir hem de bir hayır edilir biz de bugün lokma dağıttık. Bu süreç sıkıntılıydı, biz Türk milleti olarak çalışmaya alışığız, evde oturmaya alışık değiliz. Ama bu koronavirüs belası bizleri de evlerimize mahkum etti. Sağlık için evlerimizde kaldık. Hepimiz bu kurallara, Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uyduğumuz için bu günleri gördük."

Meriç de salgından korunmak için hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Esnafların da bu süreçte dinlendiğini dile getiren Meriç, "Sanki 300 asırdan beri yatıyormuşuz gibi hissettik. Öyle bir kalktık ki gümbür gümbür geliyoruz. Aşkla, şevkle ve muhabbetle yeni günlerin daha da güzel olacağına inanıyoruz." dedi.

Tava ciğer ustalarından Uğurcan Imrak ise 2,5 aydır ciğercilerin kapalı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dükkanlarımızda işimizin başına geçtik. Siftahlarımızı yaptık. Şükür duamızı ve hayrımızı gerçekleştirdik. Umutluyuz bu hastalık bitecek inşallah." şeklinde konuştu.

Son dakika haber! Kepenkleri yeniden açan esnaflar 'şükür duası' etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Kabak Fatih Terim Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Polis Memuru
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kepenkleri yeniden açan esnaflar "şükür duası" etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:46:35. #1.15#
title