Son dakika haber: Kendisini ve annesini tehdit eden biyolojik babasını öldüren sanığın davasında tanık dinlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bahçelievler'de uzun yıllar kendisine ve annesine şiddet gösteren, ailesini tehdit eden biyolojik babasını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bahçelievler'de uzun yıllar kendisine ve annesine şiddet gösteren, ailesini tehdit eden biyolojik babasını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Haydar Mert K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlandı.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in annesi olan müşteki S.D. ile sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Selami Kaçar, sanık ile maktulü tanıdığını, cezaevinde maktul Yusuf Cemal Sezgin ile kaldıklarını ifade ederek, "Olaydan bir önceki akşam yanıma geldi, alkol aldık. Telefonda yazışmalar yapıyordu. Ben sanık Mert'i de tanıyorum. Ara sıra yanıma gelirdi. Maktul yazışma yaparken ne olduğu sordum, bana Mert ile bazı problemlerin olduğunu söyledi. Ertesi gün ise böyle bir olayın olduğunu duydum. Maktul Yusuf Cemal uyuşturucu aldığı zaman ne yaptığını bilmiyordu. Mert'e yüksek sesle bağırıyordu. Ben de 'delikanlı çocuk bağırma' diyordum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların tamamlanmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın çocukluğunda maktul tarafından gözünde oluşturulan hasarla ilgili hastaneden raporların istenmesini ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2020'de Bahçelievler'de 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'in 19 yaşındaki sanık Haydar Mert K. tarafından silahla öldürüldüğü belirtiliyor.

İddianamede maktulün, sanığın biyolojik babası olduğu ancak nüfus kaydında baba olarak gözükmediği anlatılarak, sanığın kaydının annesi üzerinde olduğu aktarılıyor.

İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine vurgu yapılarak, bu sebeple resmi kayıtlar ve dosya içerisindeki tüm deliller değerlendirildiğinde maktulü sanığın babası olarak kabul etmenin hukuken ve vicdanen imkanının olmadığı kaydediliyor.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, maktulün sabıka kaydının iki sayfa olduğu aktarılıyor.

İddianamede, maktulün sabıka kayıtlarının hırsızlık, içmek için uyuşturucu bulundurmak, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi yüz kızartıcı pek çok suçtan ibaret olduğu belirtilerek, maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, bu şiddetin çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı anlatılıyor.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in öldürülmeden kısa bir süre önce iş yeri açtığı, bu iş yerinde sanığın da çalıştığı ancak bir süre sonra ayrıldığı kaydedilen iddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli olarak uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı aktarılıyor.

Maktulün doğduğu tarihten itibaren sanığın kendisi, annesi, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, sanık Haydar Mert K.'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş