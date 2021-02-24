Kaza yapan kadın, kendisini çeken gazetecileri çocuğunu kaldırıp yere atmakla tehdit etti
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Kaza yapan kadın, kendisini çeken gazetecileri çocuğunu kaldırıp yere atmakla tehdit etti

24.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:04
Kaza yapan kadın, kendisini çeken gazetecileri çocuğunu kaldırıp yere atmakla tehdit etti

Antalya'da iki aracın çarpıştığı kaza sonrası yaralandıklarını iddia edip karşı tarafı suçlayan karı-koca, kendilerini görüntüleyen gazetecileri küçük çocuklarını yere atıp öldürmekle tehdit etti. Neler olduğunu anlamayan çocuk ağlarken, polis ve jandarma ekiplerine de tehditler savuran çift güçlükle sakinleştirildi.

Dün akşam Antalya-Manavgat D-400 karayolunda edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Mehmet Beşir A.'nın kullandığı otomobil ile Side istikametinden Çakalderesi istikametine gitmekte olan Hüseyin B.'nin kullandığı ticari araç çarpıştı.

"ÇOCUĞU DA KENDİMİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Araçlarda büyük hasar meydana gelirken, kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kazanın ardından otomobilden inen çift, diğer aracın sürücüsü Hüseyin B.'ye saldırdı. E.D. ve S.D. adlı karı koca, olay yerine gelen basın mensuplarına da tehditler savurdu. Basın mensuplarına çekim yapmamalarını söyleyen S.D., "Şu kameramana söyle çekmesin. Bak bu çocuğu öldürürüm. Kendimi öldürürüm" diyerek tehdit etti.

Kaza yapan kadından gazetecilere akılalmaz tehdit: Çocuğumu da kendimi de öldürürüm

ÇOCUĞU KALDIRIP ATMAYA ÇALIŞTI

Ellerine ne geçtiyse gazetecilerin üzerine fırlatan çift, hakaretler savurdu. Kucağındaki küçük çocuğu eliyle başının üzerine kaldıran kadın, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini, kendilerinin hiçbir suçlarının olmadığını, aracı yaptıracak paralarının olmadığını belirterek, güvenlik güçlerini ve basın mensuplarını çocuğu yere atmakla tehdit etti. E.D. ve S.D. jandarma ve trafik ekipleri tarafından sakinleştirilemeyince olay yerine gelen takviye ekipler şahısları jandarma aracına aldı.

Kaza yapan kadından gazetecilere akılalmaz tehdit: Çocuğumu da kendimi de öldürürüm

İlk başta olay yerine gelen sağlık ekiplerine bir şeyleri olmadığını söyleyen E.D. yaşananların ardından kazada yaralandığını belirterek ambulansa bindi. E.D. ile birlikte oğlu olduğunu söylediği 10 yaşındaki erkek çocuk da ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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