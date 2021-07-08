Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Afganistan Cumhurbaşkanı'yla Doha'daki barış müzakerelerini görüştü
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Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Afganistan Cumhurbaşkanı'yla Doha'daki barış müzakerelerini görüştü

Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Afganistan Cumhurbaşkanı'yla Doha'daki barış müzakerelerini görüştü
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Ara Buluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile başkent Doha'daki barış müzakerelerini ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Ara Buluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile başkent Doha'daki barış müzakerelerini ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye ikili ilişkiler ile bu ilişkileri destekleme ve geliştirme yolları hakkında yazılı bir mektup gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Özel Temsilci Mutlak el-Kahtani'nin Emir'in gönderdiği bu mektubu, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kendisini kabul eden Eşref Gani'ye ilettiği aktarılan açıklamada, görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler ile Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerin ele alındığı belirtildi.

Taliban'dan 9 Haziran'da yapılan açıklamada, Afgan hükümeti heyetiyle üçüncü tur müzakerelerin Doha'da yeniden başladığı duyurulmuştu.

Taliban'la barış süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakerelere geçilmişti.

Doha'daki müzakerelerin açılış törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO ve Afganistan'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Austin Scott Miller ile Afgan hükümeti ve Taliban'ı temsil eden heyetler katılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu ise 7 Ocak 2021'de başlamış ancak görüşmelerden gözle görülür bir sonuç çıkmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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