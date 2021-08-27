Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a yükseldi
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Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a yükseldi

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Dünya

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen terör saldırılarında ölü sayısı 110'a yükseldi. DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda en az 150 kişi yaralandı.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da dün yaşanan terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Başkent Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.

28 TALİBAN ÜYESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi. Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi. Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

BIDEN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınadı. ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etti. Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" ifadesini kullandı. Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a yükseldi

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Reuters ajansı, Kabil Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini bildirdi.

HAVALİMANI ÇEVRESİ İÇİN UYARI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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