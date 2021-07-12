Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın: 20'den fazla ölü var
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldü, 5 kişi yaralandı.
Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp