Son dakika haber! GÜNDEM / 25 Ekim 2020

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi ile toplu açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi ile toplu açılış törenine katılacak.

(Malatya/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kadın muhtarlarla gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Karaçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 3. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek programa iştirak edecek.

(İzmir/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çankaya 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yer alacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)?? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

???(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Oturumu gerçekleştirilecek.

(10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 6. haftasına Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor-Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor, İstanbulspor-Eskişehirspor ve Adanaspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

(Ankara/Balıkesir/13.30/İstanbul/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig'de 2. haftadan ertelenen, 2. Grup'ta Ağrı 1970 Spor-Mardin Fosfat Spor, 3. Grup'ta Çatalcaspor-Cizrespor maçları oynanacak.

(Ağrı/İstanbul/14.00)

4- 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, erkekler ve kadınlar kategorilerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak.

(Sakarya/11.30/12.30) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Galatasaray-Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol maçı yapılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Spor Toto ve Haliliye Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Afyonkarahisar/16.00/Ankara/16.30/Bingöl/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/İzmir/18.00/Şanlıurfa/15.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta maçları yapılacak.

9- Judoda milli sporcuların da katıldığı Budapeşte Grand Slam, Macaristan'da sona erecek.

(Budapeşte/17.00-21.00)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Portekiz'de yapılacak.

(Portimao/16.10)

11- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı İspanya'da koşulacak.

(Teruel/15.00)

ÖZEL HABER

1- Yatırımlara Hazine arazisi desteği

Yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek

Bu yılın eylül ayı itibarıyla 89 milyon liralık yatırım ve 477 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 3,9 milyon metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi

Yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin düzenleme uyarınca 22 milyar lira tutarında ve 4 bin 623 kişi istihdam öngören yatırım için yaklaşık 1,1 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazı devreye alındı

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yemin etmesinin ardından ilk röportajını AA'ya verdi:

(Müzakere süreci) "Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet ve o devletlerin iş birliğini daha fazla müzakere masasına getirmek için mücadele vereceğim"

"Gücümüzü Türkiye'den alıyoruz. Türkiye'yle uyum içinde çalışmak, bizi güçlü kılıyor"

"Özellikle son dönemde hidrokarbon zenginliklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bunların paylaşımında ve bu ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle her daim Türkiye Cumhuriyeti'yle hareket etmek durumundayız"

"Diplomatik tanınma, eğer bugün olmuyorsa BM'nin engeliyle olmuyor, Kıbrıs Rumlarının vetosuyla olmuyor"

(Şerife Çetin-Muhammet İkbal Arslan/Ankara/Lefkoşa)

3- Uzmanlara göre, Paşinyan'ı ağır bir savaş suçları faturası bekliyor

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya:

"15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif kullanılması suçlar arasında yer alıyor. Ermenistan tarafının sicilini, kalıcı biçimde bozan bir başka husus da sivillerin 'canlı kalkan' olarak kullanılması"

Başkent Üniversitesi ve Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yelda Ongun:

"Paşinyan'ın Ermeni halkını cepheye davet etmesi, kendisini mağdur ve Azerbaycan'ı saldırgan gösterip, dünya kamuoyunu arkasına almaya çalışmaktan başka bir şey değildir"

(Gülsüm İncekaya/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun