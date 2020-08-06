Son dakika haber! Güder'den esnaflara korona virüs denetimi
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Son dakika haber! Güder'den esnaflara korona virüs denetimi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm Türkiye'de başlayan korona virüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ederken, Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Malatya'nın en kalabalık noktalarından birisi olan Kanalboyu'ndaki cafe...

Son dakika haber! Güder'den esnaflara korona virüs denetimi
06.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:14

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm Türkiye'de başlayan korona virüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ederken, Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Malatya'nın en kalabalık noktalarından birisi olan Kanalboyu'ndaki cafe ve restoranları denetlediler.

Gerçekleşen denetimlerde vatandaşlardan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi.

Battalgazi bölgesinde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetimine Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci katılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve polis ekipleri denetimlerde bulundu.

Battalgazi Belediyesi Zabıta ekipleri de gün boyu denetimdeydi. Ekipler internet cafeler, fırınlar, kuaför ve güzellik salonları başta olmak üzere Kasap Pazarında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde maske takılıp takılmadığı, iş yerlerinde dezenfekte olup olmadığı, sosyal mesafe ile hijyen kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kurallara uymayan iş yerleri hakkında işlem yapılırken, iş yeri sahipleri ve müşteriler kurallara riayet edilmesi hususunda uyarıldı.

"Kurallara uyulmadığı takdirde ikinci dalga gelebilir"

Yapılan denetimlerde vatandaşlara maskelerin takılarak sosyal mesafeye uyulması konusunda uyaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kaymakamımızla birlikte Kanalboyu'nda bulunan esnafımızı, vatandaşımızı geziyoruz. Son günlerde pandeminin tüm ülkemizde arttığını yetkililer ifade ediyorlar. Yaz ve bayramla birlikte insanımızın yeni normale uymadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Malum özellikle hastalıkla mücadele eden kurum ve kuruluşlara destek vermek vatandaşlık görevlerimiz arasına girdi. Her şeyden önce kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mutlak manada kurallara daha fazla riayet etmemiz gerektiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Denetlemelerimizde asıl amaç ceza yazmak değil vatandaşımızın kendi sağlıkları için gayret göstermeleri adına algıyı oluşturmaktır. Cezalar en son uygulanması gerekir. Denetlemelerimiz sonrasındaki gözlemlerimizde esnafımızın kurallara uyduğu, sosyal mesafeye uymaya çalıştığı ve temizlik ve hijyene uyduğunu gördük. Sonradan pişmanlık yaşamamak adına gereken kurallara uymamız gerektiğinin tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Bunu toplum sağlığımız için ve kendimiz için yapmamız gerekiyor. Görevli arkadaşlarımızla birlikte Kanalboyu caddemizde kontrollerimizi yaptık ve vatandaşlarımızın gerekli tedbirlere uyduğunu gördük. İnşallah kısa zamanda bu pandemi sürecini tüm dünya ile birlikte ülkemiz de atlatmış olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız kurallara uyuyor"

Denetimlerde esnaflarla sohbet eden Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise," Bugün ülke genelinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte korona virüs denetimleri yapılıyor. Bizde Battalgazi Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımızla esnaflarımızı ziyaret ederek, tedbirlere ne kadar uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız kuralları uyguladığını gördük. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hastalıktan hep birlikte kurallara uyarak kurtulacağız. Onun için Maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına hep beraber uyacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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