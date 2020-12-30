Son dakika: FETÖ'nün futbolda şike kumpasında 5 sanık yönünden ayrılan davada karar (1)
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Son dakika: FETÖ'nün futbolda şike kumpasında 5 sanık yönünden ayrılan davada karar (1)

30.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:15
Son dakika: FETÖ'nün futbolda şike kumpasında 5 sanık yönünden ayrılan davada karar (1)

Son dakika haberleri: FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) futbolda şike kumpasına ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer, Ali Çelik, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli'nin yargılandığı davada karar çıktı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) futbolda şike kumpasına ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer, Ali Çelik, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli'nin yargılandığı davada karar çıktı. Fetullah Gülen'in bir dönem avukatlığını yapan Orhan Erdemli "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik hakkındaki dava ise mükerrer suç nedeniyle reddedildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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