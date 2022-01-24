Son dakika haber... Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinde tabancayla vurulup elleri koli bandıyla bağlı cesedi bulunan Halil İbrahim Topal'ın (85) öldürülmesi olayıyla ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu 6 şüphelinin, işçi emeklisi Topal'ın evinde olduğunu düşündükleri 1 milyon TL'yi çalmak amacıyla plan yaptıkları, paranın yerini söyletmek amacıyla darp ettikleri, silahla vurup, bin lirayı çaldıkları belirtildi.

Olay, Kartepe ilçesinde 16 Nisan 2021 tarihinde meydana geldi. Tek başına yaşayan Halil İbrahim Topal, eve gelen oğlu Ş.T. tarafından elleri koli bandıyla bağlandıktan sonra sağ bacağından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Polis, Topal'ın ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Mehmet Bel, 19 Nisan günü polise giderek korsan taksicilik yaptığını ve 15 Nisan günü olayın olduğu bölgeye müşteri götürdüğünü, olayı haberlerden öğrendikten sonra vatandaşlık görevi gereği beyanda bulunmak istediğini söyledi. Bel, şüphe üzerine gözaltına alındı. Ekipler, 22 Nisan günü Ahmet Münir Terçin, Burak Yavuz, İsa Altuntaş, Mehmet Bel, Özgür Murtaz ve Nurettin Sever'i gözaltına aldı. İstanbul Beykoz'daki evine operasyon düzenlenen Nuh Aklanoğlu ise kaçtı. Aklanoğlu'nun evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ile susturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmak maksatlı olup itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapan cumhuriyet savcısı, tutuklu bulunan 6 şüpheli ve firardaki Nuh Aklanoğlu'nun, 'Tasarlayarak ve bir başka suçun işlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla kasten öldürme', 'Silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Geceleyin, birden fazla kişi ile birlikte silahla konutta yağma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını istedi. 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.