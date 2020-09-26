Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü

Son dönemlerde verdikleri hizmetten çok karıştıkları olaylarla gündeme gelen taksiciler, şimdi de durak alanı ve yolcu meselesi yüzünden birbirlerine girdiler. Pompalı tüfeklerin konuştuğu kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt Meydan'ında taksi durağında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Pompalı tüfekle yaşanan kavga sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında durak alanı ve yolcu meselesi yüzünden husumet bulunan taksiciler arasında kavga çıktı. Taksi durağına pompalı tüfekle gelen bir grup ile duraktakiler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEĞİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTILAR

Pompalı tüfekle duraktakilere ateş açan bir şahıs 3 kişiyi öldürdü. Yaşanan olay üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin ise olay yerinde olduğu görüldü.

ARAÇLARIN ARKASINA SAKLANARAK KENDİLERİNİ KORUDUR

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı incelme başlatırken yaşanan silahlı kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde pompalı tüfekli kişinin taksi durağına doğru girdiği görülüyor. Bu sırada çevredeki vatandaşların araç arkalarına saklanarak kendilerini korumaya çalıştıkları görüntülere yansıyor.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Esenyurt'ta farklı iki taksi durağı arasında da silahlı kavga çıkmıştı. Olayda bir taksici hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla önceki taksi durağındaki bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE