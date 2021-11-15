ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ; KONVOY AMBULANSI BEKLEDİ - Haberler
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ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ; KONVOY AMBULANSI BEKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti.

Erdoğan'ın konvoyu saat 12.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konuttan çıktı. Bu sırada konvoy ambulansa denk geldi. Erdoğan'ın konvoyu bekleyerek ambulansa yol verdi. Ambulansın geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na ilerledi. Erdoğan'ın uçağı saat 12.40'ta Ankara'ya hareket etti.

ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ; KONVOY AMBULANSI BEKLEDİ

ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ; KONVOY AMBULANSI BEKLEDİ

ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ; KONVOY AMBULANSI BEKLEDİ

ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ; KONVOY AMBULANSI BEKLEDİ

ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ; KONVOY AMBULANSI BEKLEDİ

ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ; KONVOY AMBULANSI BEKLEDİ

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