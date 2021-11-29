Son dakika haber! Enver Altaylı'nın CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar gerekçeli kararda

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'ya, 'casusluk' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlarından verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın ABD'li istihbaratçılara yazdığı elektronik postalar yer aldı. İngilizce yazılan e-postalarda, devletin gizli kalması gereken bilgilerini muhataplarına aktardığı belirtilen Altaylı'nın, "Saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar ve Duane Clarridge'e (ruhları şad olsun) karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle biricik dostlarımı mevcut durumun ihtiva ettiği büyük tehlikeler konusunda uyarmayı borç bilirim" ifadesi dikkat çekti.

Eski istihbaratçılar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner'in tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşması, 8 Kasım'da yapıldı. Sanık Altaylı'ya, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık Barıner ise, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gerekçeli kararda, dijital incelemelerde ele geçirilen görsellerde, Altaylı'nın, Nazar ve Clarridge ile çektirdiği fotoğraflara da yer verildi. Yargılamaya konu suç tarihinden önce yaşamını yitirdiği için soruşturma ve kovuşturma aşamasında hakkında fazla bilgi yer almayan CIA ajanı Clarridge hakkında, gerekçeli kararda açık kaynaklardan elde edilen bilgiler şöyle yer aldı; "İstanbul'daki CIA istasyonunun şefi olarak verildi ve burada Türk komünizm karşıtı örgütü olan örgütlerin gerisinde olan Counter-Guerrilla ile yakın temaslarda bulundu. 1981'de Latin Amerika bölümünün şefi olmadan önce Roma'ya transfer oldu. The New York Times'a göre; Orta Amerika'daki CIA'nin 1990'larda danışmanlık çalışmalarına yönelik gizli savaşlarını sürdürmesi için gizli savaşlar başlattı. Irak'ta Saddam Hüseyin'i görevden almak için özel operasyon birlikleri olan Clarridge , Amerika'nın yurt dışındaki müdahalesine yakışmaz bir amigo oldu."