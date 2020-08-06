Son dakika haber | Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı
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Son dakika haber | Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün sosyal medya hesabından duyurması ile birlikte Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla korona virüs tedbirlerine yönelik...

06.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:02

Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün sosyal medya hesabından duyurması ile birlikte Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla korona virüs tedbirlerine yönelik kapsamlı denetimlere başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm Türkiye'de korona virüs denetimi yapılacağını dün sosyal medya hesabından açıklamıştı. Bakan Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtmişti. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılmaya başlandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı da birçok noktada yüzlerce personelle İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontrollerini sıklaştırdı. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde sürdürülen denetimlere Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem de katılarak vatandaşları maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Erdem, düğün, nişan, kına, taziye ve mezarlık ziyaretine de dikkat çekerek, vatandaşların bilinçlenmesi ve virüsü hızlı bir şekilde atlatılabilmesi için halkın da desteğini isteyerek çevrelerine kuralları hatırlatmaları gerektiğini de söyledi.

Ekipler ateş ölçümü, mesafe ve maske kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara kolonya ikram etti.

Seyahate çıkan vatandaşlardan Şahin Gedik, kurallara uyduğunun ve herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, hastanede zor süreçlerin geçtiğini söyledi. Gedik, "Özellikle Diyarbakır'da vakalar çok arttı. Tabi ki insanların evde kalması ve tedbirlere uyması daha iyi olur, erken atlatabiliriz. Ama tabi insanlarında çalışması lazım, haliyle sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Sosyal mesafe, maske, toplu yaşam yerlerinde dikkatli olmamız gerekiyor. Uyalım insanlar çok zor durumda hastanelerde sıkıntılı süreçler var" dedi.

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Son dakika haber | Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı

Kaynak: İHA

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