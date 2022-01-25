Dışişleri ve Adalet Bakanlığı arasında 'Diplomasi Eğitimi Programı' iş birliği

TÜRKİYE Adalet Akademisi ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi arasında 'Diplomasi Eğitimi Programı İş birliği Protokolü' imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Türkiye Adalet Akademisi arasındaki imza törenine Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir katıldı. Özcan, her iki kurumun da devletin kendilerine verdiği görevleri yerine getirdiğini belirterek, "Sizler gibi biz de yabancı diplomatlara eğitim verdiğimizde bunun geri dönüşlerini çok farklı alanlarda görüyoruz. Diploması akademisinde eğitim gören insanlar arasında genç diplomat olarak bizlerden eğitim alıp, sonrasında ülkesine bakan düzeyine gelen insanlar var. Türkmenistan Dışişleri Bakanı, bakanlığımızın 1992'den beri düzenlediği 'Uluslararası Genç Diplomatlar Programı' katılımcılarından birisi. Bizim bir araya gelmemizin sebebi bunun zeminini oluşturmak. Tabii ki sadece yabancı diplomatlar ve yabancı hakim-savcılara eğitim vermek değil, kendi personelimizin kalitesini yükseltmek adına da çok ciddi çabalarımızın olması gerekiyor. Yurt dışında göreve başlayan adalet müşavirleri de görevlerine başlamadan önce akademimiz tarafından yönlendirme eğitimine katılıyorlar. Buradaki amacımız da devletin farklı kurumlarında çalışan bireyler olarak uyum içinde hareket etmeyi öğrenmek ve yurt dışında ülkemizi temsil ederken hangi konulara dikkat etmemiz gerekir, ne tür hatalara düşmememiz gerekir bu noktada biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen eğitimin ve iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türkiye Adalet Akademisi; yenilenen ve güçlenen yapısı, 'güven veren adalet için etkin eğitim' anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Akademi, adayların eğitimi, hakim ve savcıların eğitimi, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere 4 alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir" dedi.