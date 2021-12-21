Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimiz daha çok maddi kalkınma unsurlarımızdan müteşekkildi, inşallah 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır. Kültür-sanat insanlarımızın her birinden 2053 vizyonumuzu şekillendirecek somut teklifler, somut projeler bekliyoruz. Çünkü bu hepimizin ve bizden sonraki nesillerin ortak geleceğinin meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ödül verecekleri ilim ve kültür insanlarının arasında yer alan Teoman Duralı'yı 2 hafta önce ebediyete uğurladıklarını hatırlattı. Erdoğan, Duralı'yı rahmetle yad ettiklerini belirterek, "Zonguldak Filyos bölgesinde, şu anda gerçekleştirdiğimiz muhteşem kavşak düzenlemesi, tüneller onların olduğu bölgede bilim-sanatın dışında oraya da inşallah ismini vermek suretiyle yaşatacağız" dedi.

Edebiyat alanında Gürbüz Azak ve kaligrafi alanında Etem Çalışkan ise ödüllerini bizzat kendileri aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etem Çalışkan arasında samimi diyaloglar geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışkan'dan maskesini çıkarmasını isterken, "Maske tüm yakışıklılığınızı gizliyor" dedi. Çalışkan ise yaptığı bir tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

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Haber : Buğra OLAÇ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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