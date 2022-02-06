Son dakika haber | Bursa'da feci kaza: 2 kişi sıkıştıkları kamyonda yanarak can verdiler

BURSA (İHA) - Bursa'da kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak trafik levhasına çarptı. Alev alan kamyondan 2 kişi fırlayarak ağır yaralanırken 2 kişi ise araç içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, 06.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Erkoyuncu idaresindeki et yüklü 34 NGG 57 plakalı kamyon, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra bariyerleri aşan kamyon trafik tabelalarının direğine çarparak alev aldı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ömer Faruk Erkoyuncu ve yanında bulunan Murat Kalbayır yola uçtu. Kamyonun yatak kısmında bulunan Selahattın Kanay ve Erkin Şeydanur ise alev alan kamyonun içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyona müdahale etti. İtfaiye ekipleri yanan kamyona yaklaşık yarım saat müdahale sonucu söndürdü.

2 Kişi Yanarak Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan Murat Kalbayır ve Ömer Faruk Erkoyuncu'ya sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alev alan kamyonun içinde sıkışarak çıkmayı başaramayan Erkin Şeydanur ve Selahattin Kanay ise yanarak feci şekilde hayatlarını kaybettiler. Yanarak kamyon içinde hayatlarını kaybeden Kanay ve Şeydanur'un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yola fırlayarak yaralanan 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA